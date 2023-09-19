В Таганроге осудили мужчину, убившего знакомого

В Таганроге суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за убийство знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге осудили местного жителя за убийство товарища. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следствие установило, что в мае этого года 47-летний мужчина находился в квартире вместе с 62-летним другом. Товарищи решили выпить за встречу. В какой-то момент между ними возник спор. На фоне выпитого алкоголя мужчина схватил нож и ударил им несколько раз пожилого друга в голову и тело. Затем он вызвал скорую помощь. Несмотря на оказанную медпомощь, спасти мужчину не удалось. Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе расследования, мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

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