В Цимлянское прошел первый эногастрономический фестиваль с дегустацией. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области прошел первый эногастрономический фестиваль. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Гастрономический фестиваль проходил в Цимлянске 16 сентября. На мероприятии собрались донские виноделы, которые предлагали попробовать автохтонные вина и фермерскую гастрономию. Отметим, что в Ростовской области винодельческими станицами считались Раздорская и Цимлянскаяь. Сейчас в Ростовской области находится 1,6 тысячи гектаров виноградников, 28% из которых – автохтонные сорта.

Главным событием фестиваля стал конкурс «Челентано на Дону». Участники давили виноград в деревянных бочках под громкие аплодисменты зрителей и заводные казачьи песни.

Добавим, что каждый год на поддержку виноградарства в Ростовской области направляют больше 60 миллионов рублей.

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