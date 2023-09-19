В ряде районов Ростовской области пропадет телесигнал

Проблемы с сигналом продлятся до 26 сентября
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в теле- и радиовещании до 26 сентября. Информация об этом была опубликована на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Проблемы с сигналом ожидаются:
19 сентября: с 10 до 16 часов в Весело-Вознесенке (Неклиновский район), с 11 до 17 часов - в Белой Калитве (Белокалитвинский район), Горняцком (Белокалитвинский район) и Никольском (Заветинский район);
20 сентября: с 11 до 17 часов в Денисовском (Ремонтненский район) и Чирском (Советский район);
21 сентября: с 10 до 16 часов в Жуковском (Песчанокопский район), с 11 до 17 часов - в хуторе Талловеров (Кашарский район) и Хуторском (Зимовниковский район);
22 сентября: с 11 до 17 часов в Сиротском (Дубовский район);
С 22 по 26 сентября перебои возможны в Валуевке (Ремонтненский район).
Специалисты будут проводить профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования. Все отключения согласованы с вещателями, подчеркивают в РТРС.
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