В ряде районов Ростовской области пропадет телесигнал

Проблемы с сигналом продлятся до 26 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в теле- и радиовещании до 26 сентября. Информация об этом была опубликована на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Проблемы с сигналом ожидаются:

19 сентября: с 10 до 16 часов в Весело-Вознесенке (Неклиновский район), с 11 до 17 часов - в Белой Калитве (Белокалитвинский район), Горняцком (Белокалитвинский район) и Никольском (Заветинский район);

20 сентября: с 11 до 17 часов в Денисовском (Ремонтненский район) и Чирском (Советский район);

21 сентября: с 10 до 16 часов в Жуковском (Песчанокопский район), с 11 до 17 часов - в хуторе Талловеров (Кашарский район) и Хуторском (Зимовниковский район);

22 сентября: с 11 до 17 часов в Сиротском (Дубовский район);

С 22 по 26 сентября перебои возможны в Валуевке (Ремонтненский район).

Специалисты будут проводить профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования. Все отключения согласованы с вещателями, подчеркивают в РТРС.

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