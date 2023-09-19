На проезжей части столкнулись Audi A6 и Hyundai Sonata
Фото: Сергей ГАПОН
Два человека попали в больницу после ДТП на трассе Волгодонск - Зимовники в Ростовской области. Об этом утром 19 сентября сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла сутки назад около 15:45 на территории Волгодонского района.
По предварительным данным, 51-летний водитель Audi A6 на перекрестке, выезжая co второстепенной автодороги, не предоставил преимущество двигающейся по главному пути иномарке Hyundai Sonata. После этого произошло столкновение.
- Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства случившегося, - добавили в УГИБДД.
Правоохранители просят донских автолюбителей быть предельно внимательными на проезжей части. Нужно постоянно следить за за скоростью и дистанцией, нельзя отвлекаться за рулем.
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