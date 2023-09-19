В Ростове задержали подозреваемого в убийстве на Береговой, возбуждено дело

Задержанный ранее уже был судим за убийство
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в смертельной поножовщине, произошедшей 18 сентября на улице Береговой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по Ростовской области.
По данным ведомства, предполагаемый преступник - 58-летний мужчина без определенного места жительства. Предварительно, в состоянии опьянения он поссорился на улице с другим таким же пьяным мужчиной и дважды ударил его в шею.
Пострадавший умер от ран. Напомним, ранее в социальных сетях очевидцы сообщили, что «человек с перерезанным горлом дошел к одному из ресторанов и скончался на входе».
- Во время допроса подозреваемый в убийстве полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следствие продолжается, решается вопрос о заключении под стражу. Задержанный ранее уже был судим за такое же преступление, он освободился из заключения в 2019 году, - прокомментировали в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.
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