В Ростове задержали подозреваемого в убийстве на Береговой, возбуждено дело

Задержанный ранее уже был судим за убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в смертельной поножовщине, произошедшей 18 сентября на улице Береговой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по Ростовской области.

По данным ведомства, предполагаемый преступник - 58-летний мужчина без определенного места жительства. Предварительно, в состоянии опьянения он поссорился на улице с другим таким же пьяным мужчиной и дважды ударил его в шею.

Пострадавший умер от ран. Напомним, ранее в социальных сетях очевидцы сообщили, что «человек с перерезанным горлом дошел к одному из ресторанов и скончался на входе».

- Во время допроса подозреваемый в убийстве полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следствие продолжается, решается вопрос о заключении под стражу. Задержанный ранее уже был судим за такое же преступление, он освободился из заключения в 2019 году, - прокомментировали в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.

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