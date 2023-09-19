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НовостиПолитика19 сентября 2023 8:31

Лидеры партий в Ростовской области отказались от своих депутатских мандатов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от места в донском парламенте
Ангелина СКИБА
В Избиркоме Ростовской области состоялась передача депутатских мандатов

В Избиркоме Ростовской области состоялась передача депутатских мандатов

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области несколько кандидатов, победивших на выборах в Заксобрание региона, передали свои мандаты другим участникам голосования. Об этом сообщает пресс-служба донской избирательной комиссии.

- Состоялась передача депутатских мандатов по партийным спискам и регистрация победивших на выборах кандидатов, - говорится в сообщении.

Известно, что от законотворческой деятельности в составе парламента отказался лидер списка партии «Единая Россия», губернатор Василий Голубев. Место главы региона передали Анне Касьяненко, первому номеру в Кагальницкой региональной группе № 7.

Также мандаты не стали принимать Игорь Гуськов («Единая Россия»), Евгений Бессонов (КПРФ) и Леонид Слуцкиий (ЛДПР). Их кресла займут:

- Мурат Харцызов (второй номер в Семикаракорской региональной группе № 11);

- Григорий Фоменко (третий номер в общеобластной части списка);

- Денис Фраш (общеобластная часть, второй номер в группе).

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области VII созыва проходили с 8 по 10 сентября. Всего избирались 225 одномандатников и 370 депутатов, представлявших политические партии.

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