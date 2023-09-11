Явка на выборы депутатов в Заксобрание Ростовской области составила 42,83 %

Места в донском парламенте займут 60 человек Фото: Лейла МИРИШОВА

С 8 по 10 сентября 2023 года явка на избирательные участки в Ростовской области составила 42,83 %. Всего проголосовали 1,3 млн человек. Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре «КП - Ростов-на-Дону» сообщил председатель регионального Избиркома Андрей Буров.

- Нарушений, способных повлиять на волеизъявление избирателей, не зафиксировано, - подчеркнул Андрей Буров.

Больше всего голосующих зарегистрировали в Верхнедонском, Константиновском, Целинском, Советском (сельском), Морозовском, Усть-Донецком и Песчанокопском районах.

Напомним, в течение трех дней на Дону голосовали за депутатов Законодательного собрания региона VII созыва. Всего избирались 225 одномандатников и 370 депутатов, которые представляли различные политические партии. В итоге места в донском парламенте займут 60 человек.

Предварительные результаты по партийным спискам показали, что «Единая Россия» набрала 68,28 % голосов (17 мандатов из 20 возможных). Партия КПРФ получила 11,47 % голосов (два мандата), ЛДПР - 6,92 % (один мандат). Барьер в 5 % не преодолели «Справедливая Россия - За правду», «Новые люди» и «Коммунисты России».

Добавим, по одномандатным округам 37 мест получили представители «Единой России». По одному кандидату прошли от «Справедливой России - За правду» и ЛДПР.

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