Губернатор Ростовской области отказался от мандата в парламенте региона

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от депутатского мандата в донском парламенте после победы на прошедших выборах. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Известно, что Василий Голубев прошел в Заксобрание Дона от партии «Единая Россия», но в итоге отказался от депутатской деятельности. Мандат передали Анне Касьяненко, первому номеру в Кагальницкой региональной группе № 7.

Напомним, места в парламенте Ростовской области также решили не занимать Игорь Гуськов («Единая Россия»), Евгений Бессонов (КПРФ) и Леонид Слуцкиий (ЛДПР). Вместо них в состав законотворцев теперь войдут:

- Мурат Харцызов (второй номер в Семикаракорской региональной группе № 11);

- Григорий Фоменко (третий номер в общеобластной части списка);

- Денис Фраш (общеобластная часть, второй номер в группе).

Напомним, с 8 по 10 сентября 2023 года на Дону выбирали депутатов Законодательного собрания региона VII созыва. Явка избирателей на участки составила 42,83 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явка на выборы депутатов в Заксобрание Ростовской области составила 42,83 %

1,3 млн человек в Ростовской области проголосовали на выборах в Законодательное собрание региона (подробности)