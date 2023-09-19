Спрос на репетиторов в Ростове-на-Дону вырос в 2,5 раза в сентябре 2023 года

Чаще всего во время поиска репетиторов обращают внимание на учителей со стажем Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ростове-на-Дону в течение первой половины сентября 2023 года в 2,5 раза увеличился спрос на репетиторов. Об этом рассказал руководитель категории «Обучение и курсы» на Авито Услугах Игорь Санников.

- Сентябрь - месяц, когда многие определяются с выбором направлений. Сейчас происходит рост сезонного спроса: количество объявлений по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ выросло на 19 % по иностранным языкам и на 25 % по остальным школьным предметам, - отметил Игорь Санников.

Наибольшую активность ростовчане проявляют в поиске преподавателей по английскому языку, обществознанию и биологии. Именно эти предметы ребята с наибольшей вероятностью могут выбрать на ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году. Меньший интерес проявляют к физике и химии.

Чаще всего во время поиска репетиторов обращают внимание на учителей со стажем. О максимальном доверии к этой категории специалистов высказался каждый четвертый (25 %) родитель школьников с 9 по 11 классы.

По 21 % родителей больше доверяют профессионалам, для которых репетиторство - основной вид деятельности, а также тем, чья работа связана с преподаваемым предметом.

Добавим, эксперты выяснили, что спрос на репетиторские услуги в 2023 году оказался на 23 % выше, чем прошлой осенью.

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