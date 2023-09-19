В Ростовской области планируют снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО

Участники СВО и члены их семей уже могут пользоваться разными видами поддержки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил компенсировать семьям участников специальной операции 50 % расходов на оплату жилых помещений, в том числе взносы за капремонт в многоквартирных домах и коммунальные услуги.

Инициативу главы региона теперь должны рассмотреть депутаты Заксобрания Дона. Если меру одобрят, она будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Новый законопроект касается семей мобилизованных бойцов, добровольцев, а также военных, заключивших контракты о прохождении службы с 24 февраля 2022 года.

Напомним, сейчас в донском регионе участники СВО и члены их семей уже могут пользоваться целым рядом видов поддержки.

Например, Герои России и семьи погибших военных могут бесплатно получить в собственность землю, находящуюся в муниципальной или государственной собственности. Также участников СВО и их близких до 2024 года включительно освободили от уплаты транспортного налога.

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