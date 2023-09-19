Председателем парламента Ростовской области избрали Александр Ищенко

Александр Ищенко. Фото: сайт Законодательного собрания Ростовской области

Председателем Законодательного собрания Ростовской области был единогласно избран Александр Ищенко. Информацию об этом опубликовали сегодня, 19 сентября, по итогам первого заседания депутатов донского парламента 7-го созыва.

Известно, что на должность спикера донского Заксобрания также претендовал Алексей Мисана от фракции КПРФ, но депутаты абсолютным большинством поддержали именно Александра Ищенко.

Новоизбранный председатель ЗС РО выступил после своего назначения, отметив, что на выборах в Заксобрание избиратели оказали мощную поддержку кандидатам от партии «Единая Россия».

- Этот вывод не подвергается сомнению практически никем из участников избирательного процесса. В этих условиях очевидно, что депутаты фракции будут приоритетно работать над реализацией своей предвыборной программы. Для этого у нас есть все возможности, - сказал Александр Ищенко.

Спикер донского парламента подчеркнул при этом, что политическая работа «не будет напоминать игру в одни ворота».

- При обсуждении и принятии решений обязательно должен вестись межфракционный диалог. Учитывая, что в нынешнем составе сформированы только три фракции, считаю необходимым при Законодательном собрании создать совет политических партий, - добавил Александр Ищенко.

Также были озвучены планы и задачи, которые будут решать депутаты нового созыва. Главные приоритеты сохранятся: речь идет об ускоренном социально-экономическом развитии региона, модернизации инфраструктуры, образовательного комплекса, здравоохранения и в целом социальной сферы.

- В первую очередь должны работать на единство, на защиту и укрепление нашей страны. Самым весомым вкладом здесь будет социально-экономическая и политическая стабильность. Повестку работы будет диктовать жизнь и наши избиратели. Уверен, что седьмой созыв оправдает доверие избирателей, - резюмировал спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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