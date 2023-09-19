На Малиновского в Ростове в ДТП погиб водитель неуправляемой легковушки

Ростовчане сообщают, что легковущка зацепила фуру Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 19 сентября на Западном в Ростове-на-Дону неуправляемая легковушка зацепила фуру. Предварительно, в аварии погиб один человек. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, смертельное ДТП произошло на улице Малиновского, и сейчас там сохраняется внушительная пробка. Это подтверждается и в «Яндекс. Картах».

К 18 часам затор в районе аварии растянулся примерно 2,25 км, от пересечения Молодогвардейского и Всесоюзной до пересечения 2-й Краснодарской и Малиновского. Добавим, информации по поводу случившегося от УГИБДД пока не поступало.

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