На Северном в Ростове-на-Дону из-за ложной тревоги эвакуировали посетителей ТЦ

Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации Фото: Иван МАКЕЕВ

На Северном в Ростове-на-Дону посетителей ТЦ Парк эвакуировали из-за ложно сработавшей сигнализации. Об этом журналистам 19 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - прокомментировала представитель экстренного ведомства.

Напомним, ранее о произошедшем в социальных сетях рассказали очевидцы. Люди отметили, что выходили на улицу под звук сирены.

Судя по кадрам, снятым ростовчанами, из здания выходили и взрослые, и дети. Некоторые, по всей видимости, оставались стоять недалеко от входа, надеясь, что все быстро проверят, и здание снова будет открыто.

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