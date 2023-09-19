В Ростове открылась выставка «Дон православный»

В Ростове-на-Дону 19 сентября начала работу выставка «Дон православный». Фото: правительство Ростовской области

В Ростове начала работу выставка «Дон православный». Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Мероприятие состоялось 19 сентября в «Донэкспоцентре».

Отметим, что православная выставка-ярмарка в Ростове проходит два раза в год. В этот день в мероприятии приняли участие больше 250 участников из 35 регионов России. Также на выставке были участники из Украины, Беларуси, Сирии, Сербии и Молдовы.

- Центральной святыней «Дона православного» стала икона Августовской Божией Матери, написанная в память явления Богородицы русским солдатам перед Варшавско-Ивангородской операцией в 1914 году- говорится в сообщении.

Выставка будет работать с 19 по 25 сентября.

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