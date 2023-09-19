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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:28

В Батайске местные жители обнаружили в фонтане живых раков

В Батайске горожане увидели в фонтане живых раков
Лейла МИРИШОВА
В Батайске горожане увидели в фонтане живых раков

В Батайске горожане увидели в фонтане живых раков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Батайска обнаружили в фонтане живых раков. Об этом сообщили в местных группах в социальной сети. Инцидент произошел 19 сентября.

Согласно опубликованной информации, раков нашли во время чистки чаши фонтана. Отметим, что последний раз воду меняли в начале учебного года. Всего из фонтана достали шесть живых раков и еще десяток мертвых. Что сейчас с раками неизвестно. Однако горожан такая история повесила и многие оставили комментарии.

Отметим, что сезон фонтанов подойдет к концу 1 октября.

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