В Ростовской области произошла смертельная авария на платном терминале на М-4 «Дон»

В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-4 «Дон» водитель иномарки разбился насмерть. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, ДТП случилось 18 сентября.

По предварительной информации, мужчина за рулем «Митусибиси Паджеро» подъехал к шлагбауму рядом с платным терминалом. Однако что-то пошло не так: проехать не удавалось. Ситуация повторилась и на соседнем шлагбауме. Тогда водитель сдал назад. Кроссовер врезался в легковушку и перевернулся.

В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков.

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