В СИЗО Ростова пытались передать шоколад с «сюрпризом»

Телефон был спрятан в контейнере с шоколадом. Фото: пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области

В СИЗО Ростова-на-Дону пытались передать шоколад с мобильным телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. Инцидент произошел 14 сентября.

Согласно опубликованной информации, одному из заключенных передали посылку. При осмотре передачки сотрудники режимного учреждения обнаружили пластиковый контейнер с застывшим шоколадом. При вскрытии правоохранители увидели мобильные телефоны, которые были завернуты в фольгу.

Все запрещенные предметы забрали. Как сообщили в пресс-службе, по данному факту проводится проверка.

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