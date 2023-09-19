В Ростове суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР

В Ростове суд продлил арест фигурантам по делу об убийстве Александра Захарченко Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд продлил арест фигурантам дела о покушении на бывшего главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщили РИА новости 19 сентября.

Согласно опубликованной информации, на скамье подсудимых находились четверо фигурантов. Им вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь госдеятеля, а также участие в террористическом сообществе. Подсудимых обвиняют также в шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Отметим, дело связано с первым покушением на Захарченко и убийством «Моторолы».

В ходе судебного заседания установили личности фигурантов. Прокурор запросил продлить троим подсудимым меры пресечения. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.

- Суд определил продлить троим меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца, до 29 декабря 2023 года, - сообщил судья.

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