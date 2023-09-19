В Ростовской области власти прокомментировали громкие звуки в Таганроге

В правительстве Ростовской области объяснили громкие звуки в Таганроге Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Ростовской области власти объяснили громкие звуки в Таганроге. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Отметим, что горожан днем 19 сентября напугали громкие звуки. Грохот услышали жители сразу в трех районах города. Так, звуки раздались в Центральном, Восточном и Северном районах. Затем в небе появился инверсионный след. Очевидцы опубликовали кадры в городских группах в социальных сетях.

В правительстве Ростовской области сообщили, что это источником звука стали плановые учения на полигоне Минобороны РФ.

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