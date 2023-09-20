В центре Ростова сгорела иномарка

Авто удалось потушить за несколько минут Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону сгорела иномарка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло ранним утром 20 сентября на проспекте Буденновском.

По предварительной информации, автомобиль «Джили» загорелся около 4:20 утра. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. За считанные минуты пламя охватило часть автомобиля. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили машину за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте возгорания работали восемь спасателей и две спецмашины. Причина пожара устанавливается.

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