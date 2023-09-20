В Ростовской области ФАС проверит обоснованность цен на бензин

В Ростовской области специалисты ФАС проверят обоснованность роста стоимости на бензин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области ФАС проверит цены на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС России 19 сентября.

Согласно опубликованной информации, все территориальные органы проверят обоснованность повышения цен на топливо с нефтебаз. Также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Специалисты проверят цепочку формирования цен от закупки на нефтеперерабатывающих предприятиях до продажи потребителям. Если будут выявлены нарушения, то примут соответствующие меры.

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