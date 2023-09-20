Пассажирка легковушки пострадала после ДТП на трассе в Ростовской области

На проезжей части столкнулись Hyundai Accent и Lada Granta. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП на трассе Константиновск - Тацинская пострадала пассажирка легковушки. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла вечером 19 сентября на территории Семикаракорского района.
Предварительно, 35-летний владелец Hyundai Accent, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Lada Granta под управлением 21-летнего водителя.
- В результате ДТП получила травмы и был доставлена в медицинское учреждение пассажир Hyundai Accent, не госпитализировалась. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.
Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными за рулем, нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы.
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