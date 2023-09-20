На Оганова в Ростове-на-Дону съехалось много полиции, проезд затруднен

На въезде в СНТ «Братство» заметили много правоохранителей и служебные машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улицу Оганова в Ростове-на-Дону, ко въезду в СНТ «Братство», съехалось большое количество правоохранителей, стоят служебные машины. Об утром 20 сентября в социальных сетях сообщили очевидцы.

Ситуацию уже разъяснили в донском главке МВД.

- Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными ведомствами проводятся профилактические мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

По неподтвержденным данным, в жилом секторе может проводиться миграционная проверка.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в указанном районе сейчас затруднено движение транспорта. В частности, небольшой затор сохраняется на Финишной, около поворота на Оганова.

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