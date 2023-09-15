29 нелегальных мигрантов поймали в Аксае, часть нарушителей выдворят из страны

Нарушение миграционного законодательства зафиксировали в Ростовской области Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На складе в Аксае во время проверки обнаружили 29 нелегальных мигрантов, 27 из них теперь выдворят из страны. Также к ответственности собираются привлечь работодателей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что гости из стран Центральной Азии работали на территории фруктово-овощного терминала. В отношении приезжих составили 49 административных протоколов за «Незаконное осуществление трудовой деятельности», «Нарушение правил въезда или режима пребывания в России» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности».

- В отношении руководителей возбудили 23 административных расследования по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства» (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ). За указанное нарушение предусмотрен штраф от 400 до 800 тысяч рублей, - прокомментировали в УФСБ.

Напомним, в июне 2023 года из Ростовской области за пределы России выдворили больше 20 незаконных мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спутники Илона Маска» видели над Ростовом-на-Дону прошедшим вечером

Жители Ростовской области обсуждают в соцсетях странные огни, которые видели в небе (подробности)