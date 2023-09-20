В Роспотребнадзоре рассказали, вернут ли масочный режим в Ростовскую область

В случае необходимости в больницах могут развернуть дополнительные ковидные места
Фото: ИВАНОВА Диана
В Ростовской области не планируют вводить ограничения из-за роста случаев COVD-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
- Введение ограничительных мер, например, масочного режима, пока не планируется. Сейчас нет для этого оснований, - прокомментировали в ведомстве.
При этом специалисты добавили, что сезонный подъем коронавируса и ОРВИ - «это ожидаемая ситуация, связанная с похолоданием и увеличением числа контактов между людьми после летних отпусков и каникул».
Жителей Дона просят не забывать использовать антисептики и санитайзеры. Также необходимо регулярно проветривать помещения.
Напомним, ранее сообщалось, что с 11 по 17 сентября 2023 года в Ростовской области заболели 82 человека. До этого инфицированных было меньше: c 4 по 10 сентября - 72, с 28 августа по 3 сентября - 41, с 21 по 27 августа - 24 человека.
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