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НовостиЭкономика20 сентября 2023 9:13

Производственный кластер за 1,5 млрд рублей собираются создать в Ростове-на-Дону

В Ростове планируют расширить производство вентиляционного оборудования
Ангелина СКИБА
Производственные мощности собираются усилить в Советском районе Ростова

Производственные мощности собираются усилить в Советском районе Ростова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют создать производственно-логистический кластер стоимостью 1,5 млрд рублей. Запустить объект должны в 2027 году, сообщил в Telegram глава администрации города Алексей Логвиненко.

- На площадке появится возможность производить вентиляционное оборудование для промышленного и гражданского строительства, сельского хозяйства, морского и речного регистров. Также завод позволит собирать системы для воздушного охлаждения, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, площадь будущей промышленной площадки составит 33 тысячи кв. метров. При этом важной ее частью станет логистический комплекс для хранения и отгрузки продукции в 42 российских филиала.

- Начать строительство должны в 2026 году, до этого требуется разработать проект. Расширить производственные мощности предлагается в Советском районе Ростова, там сейчас расположено предприятие. Инвестором выступает группа компаний «Ровен», - прокомментировал Алексей Логвиненко.

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