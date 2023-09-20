Житель КБР заказал убийство свояка после их ссоры

После того, как план с убийством свояка провалился, мужчине грозит срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина из села в КБР поссорился с мужем своей сестры. После чего он решил «заказать» свояка у киллера почти за два миллиона рублей. Об этом сообщает «КП–Ставрополь».

Пока деверь подыскивал киллера за 1,8 миллиона рублей, об этом узнали правоохранители Северо-Кавказского федерального округа и сотрудники УФСБ. Чтобы поймать обиженного родственника, полицейские отправили к нему подставного киллера. Тот взял со своего «заказчика» аванс в 400 тысяч. После чего «наемный убийца» вместе с оперативниками и своей жертвой инсценировали убийство. А затем отправили фото выполненной «работы» жителю КБР.

После чего подставной убийца договорился со своим заказчиком о встрече, чтобы получить остаток денег. На ней полицейские и задержали мужчину. Теперь деверю грозит лишение свободы.

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