На улице Мира в Волгодонске выгорел Mercedes

Машину тушили 7 человек, было задействовано 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 20 сентября в Волгодонске выгорел Mercedes. Машина полыхала около 10 минут, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов на улицу Мира, 60 поступил в 12:55. Автомобиль загорелся в пути следования. В 13:04 все потушили. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 7 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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