Два теплохода столкнулись на перекате реки Дон в Ростовской области

По факту случившегося проводится доследственная проверка
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области, на участке Сухо-Донецкого переката реки Дон, столкнулись два теплохода. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, инцидент произошел еще вчера, рано утром 19 сентября. Предварительно, «Волго-Дон 225» навалился левым бортом на левый борт «Астрол-5».
- Оба судна получили механические повреждения. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов нет. Проводится доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК на транспорте.
По состоянию на 20 сентября, специалисты еще выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего.
Напомним, похожий случай весной 2023 года зафиксировали в порту Ростова-на-Дону. Тогда в аварию на реке попали суда «Камила» и «Пола-Алексия».
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