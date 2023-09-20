Два теплохода столкнулись на перекате реки Дон в Ростовской области

По факту случившегося проводится доследственная проверка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, на участке Сухо-Донецкого переката реки Дон, столкнулись два теплохода. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел еще вчера, рано утром 19 сентября. Предварительно, «Волго-Дон 225» навалился левым бортом на левый борт «Астрол-5».

- Оба судна получили механические повреждения. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов нет. Проводится доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК на транспорте.

По состоянию на 20 сентября, специалисты еще выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Напомним, похожий случай весной 2023 года зафиксировали в порту Ростова-на-Дону. Тогда в аварию на реке попали суда «Камила» и «Пола-Алексия».

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