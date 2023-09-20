В Ростовской области дорожают продукты

На рост цен повлияло подорожание упаковки и комплектующих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области растут цены на продукты питания. В августе годовой рост достиг 4,48 процента, в то время как месяцем ранее этот показатель достигал 2,87 процента. Об этом сообщили специалисты Банка России.

- Из-за ослабления рубля продолжился рост издержек животноводческих хозяйств на импортные кормовые добавки и обслуживание иностранного оборудования. Кроме того, выросли цены на зерно на внутреннем рынке. В результате ускорился годовой рост цен на свинину и мясо птицы. Наряду с этим дополнительной причиной динамики цен на продукцию птицефабрик стала сложная эпизоотическая ситуация в ряде регионов-производителей, – прокомментировали аналитики.

Кроме того, на рост цен повлияло подорожание упаковки и комплектующих.

Увеличились расходы по обслуживанию импортного оборудования у рыболовов и маслопроизводителей. Из-за этого отмечен годовой прирост цен на рыбу. Медленнее снижаются цены на подсолнечное и сливочное масло.

Дорожают фрукты, привозимые из-за рубежа и фруктовые соки. В последнем случае влияет рост цен на упаковку продукции.

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