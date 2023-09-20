Потребительский рынок в Ростовской области в числе самых передовых в стране

Розничная торговая сеть насчитывает около 41 тысячи объектов. Фото: Даниил ОПАРИН

Потребительский рынок в Ростовской области демонстрирует одни из лучших показателей в России. Он формирует 19% валового регионального продукта и обеспечивает рабочими местами 540 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Наш регион находится в пятерке лидеров в стране по объему оборота розничной торговли. Также на втором месте среди других субъектов Российской Федерации Ростовская область по уровню защищенности интересов потребителей. Такие позиции нельзя сдавать, планомерно развивая все направления. Тем более что для роста есть все необходимые предпосылки, – прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

В течение трех лет в потребительский рынок региона было вложено около 48 миллиардов рублей. В области реализовали 11 крупных инвестиционных проектов. Розничная торговая сеть насчитывает около 41 тысячи объектов. За семь первые семь месяцев этого года в розницу было продано товаров на 811 миллиардов рублей. Это на 9 процентов больше, чем годом ранее.

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