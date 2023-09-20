В Ростовской области зафиксировали 6 случаев ботулизма, умерли два человека

Возбудитель ботулизма встречается в рыбе, копченостях и домашних консервах Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала 2023 года в Ростовской области зафиксировали 6 случаев ботулизма, два из которых оказались смертельными. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Люди заболели после употребления вяленой домашней рыбы и консервированных грибов-синеножек, - рассказали специалисты.

По словам экспертов, возбудитель ботулизма в виде спор обычно встречается в воде и почве, и уже оттуда попадает в продукты.

- Часто заболевание проявляется после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений, в которых без кислорода создавались благоприятные условия для инфекции. При этом внешний вид, вкус и запах таких угощений обычно не изменяется. Иногда, но совсем не обязательно, может отмечаться вздутие консервных банок, - разъяснили в Роспотребнадзоре.

Правила, которые помогут защитить здоровье:

- нельзя покупать на рынке и у случайных людей домашние консервы. Такие товары обычно готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима;

- нельзя покупать на рынках продукты домашнего копчения и вяления: крупные окорока, рыба. Особенно опасен толстолобик и другие виды, обитающие в придонных слоях водоемов. Из кишечника рыбы, при ее неправильной обработке, споры легко передаются человеку;

- не рекомендуется готовить дома консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек;

- лучше не консервировать продукты с признаками порчи и гнили;

- не нужно уменьшать количество соли, уксуса или сокращать время тепловой обработки;

- нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

ВАЖНО!

Если после употребления домашних консервов или копченостей вы почувствовали себя плохо, нужно сразу же обратиться к врачу. Следует рассказать доктору, что вы ели консервы. Кстати, тару из-под подозрительных припасов лучше сохранить, возможно, ее нужно будет отдать на лабораторные исследования.

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