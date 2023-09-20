Эксперты объяснили повышение цен на свинину и курицу в Ростовской области

Повышение цен связано с инфляцией, тратами на корма и обслуживание оборудования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в августе 2023 года продолжили дорожать свинина и мясо птицы. Это связано с инфляцией, и, как следствие, с тратами на корма, а также обслуживание оборудования. Об этом говорится на сайте Центробанка.

- Дополнительной причиной динамики цен на продукцию птицефабрик стала сложная эпизоотическая ситуация, - отмечают эксперты ЦБ.

Также из-за ослабления рубля продолжает увеличиваться стоимость живой и охлажденной рыбы, импортных фруктов, в том числе апельсинов, бананов и лимонов.

- Кроме того, жаркая и засушливая погода в конце лета привела к снижению урожая огурцов, в результате чего годовой рост цен на них ускорился, - сообщается в исследовании Центробанка.

Параллельно на Дону замедлился процесс снижения цен на подсолнечное и сливочное масло.

Добавим, годовая инфляция в ЮФО в августе 2023 года составила 5,63 % после 4,60 % в июле. Финансисты ожидают, что в этом году показатель изменится до 6-7 %, возврат к 4 % может произойти только в 2024 году.

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