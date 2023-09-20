В Ростове будут судить гадалку, обманувшую 30 человек

В Ростове-на-Дону под суд пойдет гадалка, которая обманула 30 человек на 1,3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове Советский районный суд рассмотрит дело гадалки, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по Ростовской области.

Согласно информации ведомства, женщина создала аккаунты в соцсетях и на сайте бесплатных объявлений. Себя она называла «целительницей» и предлагала услуги по гаданию, всевозможным приворотам и снятию порчи. Также мошенница создала несколько сайтов со своими услугами. На протяжении трех лет женщина «колдовала» над своими клиентами, за что получала неплохие деньги. Так, ей удалось заработать больше 1,3 миллиона рублей.

Однако обман вскрылся и женщину задержали правоохранители. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове директора организации будут судить за неуплату 47 миллионов налогов

Более чем на 50 миллионов рублей арестовали имущество ростовчанина за неуплату налогов (подробнее)