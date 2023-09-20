В Ростове директора организации будут судить за неуплату 47 миллионов налогов

Чтобы уклониться от налогов, мужчина подделывал документы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сокрытии денег от уплаты недоимки в особо крупном размере и изготовлении поддельных платежный поручений. Об этом сообщили в донском следкоме.

По данным следователей, с января 2017 года по май 2020 года мужчина не заплатил налогов на общую сумму более 47 миллионов рублей. Для этого он вписывал в налоговые декларации ложные сведения и делал фиктивные расчеты с недобросовестными контрагентами.

Потом, в 2022 году, обвиняемый, имея недоимку и не используя счета своей организации, перевел деньги третьим лицам. Таким образом он скрыл деньги предприятия, по которым надо было бы взыскать недоимку по налогам и страховым взносам на 22 миллиона рублей.

При этом, с апреля 2018 года по февраль 2019 год, мужчина еще и делал поддельные распоряжения о переводе денег.

В время предварительного расследования у мужчины арестовали имущество более чем на 50 миллионов рублей. В скором времени он предстанет перед судом.

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