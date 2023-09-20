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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 10:04

В Ростове директора организации будут судить за неуплату 47 миллионов налогов

Более чем на 50 миллионов рублей арестовали имущество ростовчанина за неуплату налогов
Дмитрий Кутепов
Чтобы уклониться от налогов, мужчина подделывал документы.

Чтобы уклониться от налогов, мужчина подделывал документы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове будут судить директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сокрытии денег от уплаты недоимки в особо крупном размере и изготовлении поддельных платежный поручений. Об этом сообщили в донском следкоме.

По данным следователей, с января 2017 года по май 2020 года мужчина не заплатил налогов на общую сумму более 47 миллионов рублей. Для этого он вписывал в налоговые декларации ложные сведения и делал фиктивные расчеты с недобросовестными контрагентами.

Потом, в 2022 году, обвиняемый, имея недоимку и не используя счета своей организации, перевел деньги третьим лицам. Таким образом он скрыл деньги предприятия, по которым надо было бы взыскать недоимку по налогам и страховым взносам на 22 миллиона рублей.

При этом, с апреля 2018 года по февраль 2019 год, мужчина еще и делал поддельные распоряжения о переводе денег.

В время предварительного расследования у мужчины арестовали имущество более чем на 50 миллионов рублей. В скором времени он предстанет перед судом.

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