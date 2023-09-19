Четыре бочки порошка и пять тысяч таблеток: в Ростове накрыли подпольные нарколаборатории

Силовики поймали двух наркодилеров в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове силовики обнаружили две подпольные лаборатории, в которых в промышленных масштабах делали наркотики. Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, выйти на след наркодилеров удалось поле того, как федеральной трассе поймали перевозчика запрещенных веществ.

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- У него нашли пять тысяч запрещенных таблеток и три килограмма других наркотиков, - сказали в ведомстве.

После этого задержания вскрылась вся преступная схема. Оказалось, что организаторы подпольного бизнеса продавали наркотики через интернет-магазин. На этой площадке заключались сделки, а уже сам товар покупатели находили в тайниках, расположенных по всему городу. Преступным бизнесом руководили два человека. Их уже задержали.

ПОДПОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

После этого были обнаружены и две подпольные лаборатории, в которых готовили наркотики. Там нашли больше 17 килограммов готового к продаже порошка. Его хранили в четырех бочках. Также изъяли 180 килограммов вещества, из которых готовили наркотики.

- В отношении организаторов возбудили дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - добавили в региональной ФСБ.

Если суд признает вину задержанных, они могут сесть в тюрьму на 20 лет.

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