Ростовская область получит больше 225 млн на строительство модульных гостиниц

В Ростовскую область направят больше 225 млн рублей на возведение гостиниц Фото: Иван Макеев

Власти РФ направят в Ростовскую область больше 225 млн рублей на строительство модульных гостиниц. Соответствующая информация опубликована на сайте Правительства РФ.

Согласно документам, в 2022 и 2024 годах Ростовская область получит 225 млн рублей для поддержки инвесторов на строительство модульных гостиниц.

Средства выделят из федерального бюджета. В текущем году в регион направят 199 млн рублей. В следующем году направят еще 25,8 млн.

Отметим, что средства выделят еще для нескольких регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Производственный кластер за 1,5 млрд рублей собираются создать в Ростове-на-Дону

В Ростове планируют расширить производство вентиляционного оборудования (подробнее)