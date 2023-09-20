В Ростовской области в смертельной аварии погиб 13-летний мотоциклист

В Верхнедонском районе водитель мотоцикла погиб в аварии с грузовиком. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 13-летний мальчик погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла в Верхнедонском районе 20 сентября около 16:45.

По предварительной информации, школьник за рулем мотоцикла «Урал» ехал по станице Мигулинской. В районе дома №5А по улице Центральной он начал разворачиваться. В этот момент рядом проезжал «ЗИЛ» под управлением 40-летнего водителя. Юный мотоциклист не сразу увидел большегруз и врезался в него.

- В результате ДТП 13-летний водитель «Урала» скончался на месте происшествия до приезда медпомощи, - уточнили в ведомстве.

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