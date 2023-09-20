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НовостиОбщество20 сентября 2023 20:24

На Ростовской области на оценку дороги в Мясниковском районе выделят 4,4 млн рублей

В Ростовской области потратят 4,4 миллиона рублей на оценку дороги в Мясниковском районе
Лейла МИРИШОВА
На проверку качества дороги выделят 4,4 млн рублей

На проверку качества дороги выделят 4,4 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 4 миллионов рублей выделят на оценку дороги в Мясниковском районе Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Речь идет об участке «Северного радиуса», который войдет в состав Ростовского транспортного кольца.

Заказчиком выступает региональное Министерство транспорта. От подрядчика требуется проверить качество новой дороги протяжённостью 8,6 км. В частности, выявить недостатки, если такие имеются, и проследить за соблюдением технологии выполнения работ. Кроме того, сотрудники обязаны участвовать в подписании актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций.

На проверку качества дороги выделят 4,4 млн рублей. Работы необходимо завершить до 15 октября.

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