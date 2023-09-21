В Ростовской области в грибах обнаружили опасный токсин

В Ростовской области специалисты нашли опасные грибы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области обнаружили опасные грибы. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора 20 сентября.

Согласно опубликованной информации, за прошедший период 2023 года в регионе зафиксировали шесть случаев ботулизма, два из которых оказались летальными.

- Причиной возникновения заболевания явилось употребление рыбы вяленой домашнего приготовления, консервированных дикорастущих грибов «синеножка», - сообщили в ведомстве.

Отметим, что споры ботулизма часто встречаются в природе. Продукты, которые прошли неправильную консервацию и обработку могут быть очень опасна для человека.

Важно помнить, что домашние заготовки чаще всего становятся причиной опасного заболевания. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому болезнь часто подхватывают после употребления консервов, солений и копчений домашнего производства.

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