Ростовская область вошла в топ-5 регионов ЮФО с дешевыми продуктами

Ростовская область заняла четвертое место среди регионов ЮФО с дешевыми продуктами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область вошла в пятерку регионов ЮФО с дешевыми продуктами. Об этом сообщили на сайте Ростовстата.

Согласно статистическим данным, в Ростовской области продуктовая корзина стоит 5467,90 рубля. Регион занимает четвертое место среди других муниципалитетов ЮФО. Третье место заняла Калмыкия – 5297,08 рубля. Второе место забрала Адыгея, где стандартный продуктовый набор стоит 5172,95 рубля. Дешевле всех товары оказались в Волгоградской области - 4 885,68 рубля.

Отметим, что средние цены на продукты выросли в цене во всех регионах. В Ростовской области стоимость увеличилась до 5,3%. Специалисты сообщили, что причиной резкого роста цен стало ослабление рубля, рост спроса потребителей, увеличение затрат производителей и снижение предложения отдельных товаров.

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