В Новочеркасске плату за проезд в автобусах собираются повысить до 35 рублей

Окончательного решения о смене тарифа еще не приняли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плату за проезд в автобусах Новочеркасска собираются повысить до 35 рублей уже в октябре 2023 года. Такое решение принял городской перевозчик. Сейчас этот вопрос остается на обсуждении, сообщают местные власти.

Перевозчиком - «Новочеркасской транспортной компанией» - были предоставлены расчеты, объясняющие новые требования к оплате проезда. В частности, транспортники указали на увеличение стоимости топлива, ГСМ и запчастей, а также на повышение МРОТ.

Оказалось, что повлиять на решение о смене нерегулируемого тарифа на уровне мэрии нельзя. Пока удалось договориться только о переносе сроков.

- Муниципалитет проверил все приведенные обоснования. На данный момент обсуждаем с руководством «НТК» возможность сделать тариф дифференцированным и снизить плату для пассажиров, которые пользуются банковскими картами, - прокомментировал замглавы администрации города Игорь Тишкунов.

Чиновник добавил, что по итогам переговоров «сохранили единую стоимость проезда как на муниципальных, так и на межмуниципальных маршрутах». Речь идет об автобусах, которые перевозят жителей микрорайона Донского.

- Провели несколько совещаний по поводу обновления тарифа в общественном транспорте. Обсуждение продолжается, об окончательном результате жителям города сообщат дополнительно, - сказал Игорь Тишкунов.

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