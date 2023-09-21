Бензин и дизельное топливо снова подорожали в Ростовской области в сентябре

Общая средняя стоимость бензина в донском регионе составила 58,78 рубля за литр Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области снова повысились цены на бензин и дизельное топливо. Такой вывод можно сделать на основе данных Росстата за период с 11 по 17 сентября, а также первую декаду сентября и конец августа 2023 года.

По состоянию на 18 сентября, общая средняя стоимость бензина в донском регионе составила 58,78 рубля за литр. Это показатель в первой половине месяца находился на уровне в 58,11 рубля за литр, в августе - 57,02 рубля.

Цены на АИ-92 обозначились в пределах 54,13 рубля (ранее в сентябре было 53,50 рубля, в августе - 52,30 рубля).

Плата за АИ-95 достигла 59,74 рубля (до этого в сентябре было 59,19 рубля, в августе - 58,10 рубля), за АИ-98 и выше - 68,55 рубля (ранее в сентябре - 67,51 рубля, в августе - 66,72 рубля).

За дизельное топливо 18 сентября брали 64,31 рубля за литр (ранее в сентябре было 63,44 рубля, в августе - 60,96 рубля).

Добавим, по стоимости бензина и дизеля Ростовская область все еще остается на четвертом месте в ЮФО. Рост цен на 0,44 рубля отмечается также в целом по России.

Ранее власти Ростовской области сообщили о решении проблемы с дефицитом топлива в регионе.

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