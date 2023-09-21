В Ростовской области изымут 41 участок для строительства «Северного радиуса»

Минтранс Ростовской области закажет работы по оценке имущества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области для строительства «Северного радиуса» к изъятию запланировали еще ряд земельных участков. Об этом говорится в распоряжении губернатора от 18 сентября 2023 года.

Судя по документу, власти собираются выкупить территории, которые находятся в личной и общей долевой собственности. Виды объектов - земли сельхозназначения, населенных пунктов, общего пользования, придорожного сервиса. Всего заявлено два перечня: в одном указано 17 участков, в другом - 24.

Собственников должны уведомить о выкупе в течение 10 дней со дня опубликования распоряжения. После этого региональный Минтранс обязан заказать работы по оценке имущества.

Отметим в этом случае речь идет об изъятии территорий в рамках III этапа возведения «Северного радиуса», то есть отрезка пути от хутора Щепкин до автодороги Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск с подъездом к трассе Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах.

Напомним, в начале августа 2023 года власти региона также постановили изъять пять территорий для II этапа работ.

Также ранее сообщалось, что общая сумма контрактов по двум закупкам, по II и III этапам, составила около 3,7 млрд рублей. Средства должны выделить из федеральной казны в рамках инфраструктурного кредита.

Добавим, трасса «Северный радиус» должна войти в состав будущего Ростовского транспортного кольца. Дорожный объект планировали завершить в 2025 году, но губернатор убедил вице-премьера Марата Хуснуллина выделить деньги раньше, чтобы закончить стройку в 2024 году.

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