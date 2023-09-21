Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 7:23

В Ростовской области изымут 41 участок для строительства «Северного радиуса»

Власти Ростовской области собираются выкупить земли для возведения северного обхода Ростова
Ангелина СКИБА
Минтранс Ростовской области закажет работы по оценке имущества

Минтранс Ростовской области закажет работы по оценке имущества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области для строительства «Северного радиуса» к изъятию запланировали еще ряд земельных участков. Об этом говорится в распоряжении губернатора от 18 сентября 2023 года.

Судя по документу, власти собираются выкупить территории, которые находятся в личной и общей долевой собственности. Виды объектов - земли сельхозназначения, населенных пунктов, общего пользования, придорожного сервиса. Всего заявлено два перечня: в одном указано 17 участков, в другом - 24.

Собственников должны уведомить о выкупе в течение 10 дней со дня опубликования распоряжения. После этого региональный Минтранс обязан заказать работы по оценке имущества.

Отметим в этом случае речь идет об изъятии территорий в рамках III этапа возведения «Северного радиуса», то есть отрезка пути от хутора Щепкин до автодороги Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск с подъездом к трассе Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах.

Напомним, в начале августа 2023 года власти региона также постановили изъять пять территорий для II этапа работ.

Также ранее сообщалось, что общая сумма контрактов по двум закупкам, по II и III этапам, составила около 3,7 млрд рублей. Средства должны выделить из федеральной казны в рамках инфраструктурного кредита.

Добавим, трасса «Северный радиус» должна войти в состав будущего Ростовского транспортного кольца. Дорожный объект планировали завершить в 2025 году, но губернатор убедил вице-премьера Марата Хуснуллина выделить деньги раньше, чтобы закончить стройку в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 21 сентября запустили автобусные рейсы Горловка - Ростов-на-Дону

Новые рейсы начали курсировать между Горловкой и Ростовом-на-Дону (подробности)