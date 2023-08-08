В Ростовской области для строительства Северного радиуса изымут пять участков

Минтранс Ростовской области закажет работы по оценке имущества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области для строительства Северного радиуса к изъятию запланировали пять земельных участков. Об этом говорится в распоряжении на сайте донского правительства.

Судя по документу, выкупить в Мясниковском районе собираются территории, которые находятся в собственности колхоза и сервитуте. Вид объектов - площадки сельскохозяйственного назначения.

Владельцев земель должны уведомить в течение 10 дней. После этого Минтранс Ростовской области от имени региональных властей обязан заказать работы по оценке имущества.

Напомним, земельные участки потребовались для строительства Северного радиуса, то есть для второго этапа реконструкции трассы Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская - Новошахтинск.

Ранее сообщалось, что на выполнение второго этапа работ планируют потратить 1,6 млрд рублей. Будущий третий этап оценили в 2,099 млрд рублей. Общий проект предполагает возведение моста через Ростовское море, Щепкинской развязки и Новошахтинской развязки.

Радиус в составе Ростовского транспортного кольца собирались завершить в 2025 году, но губернатор убедил вице-премьера Марата Хуснуллина выделить деньги раньше, чтобы закончить стройку уже в 2024 году.

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