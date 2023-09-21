С 21 сентября запустили автобусные рейсы Горловка - Ростов-на-Дону

Поездки по маршруту выполняются ежедневно
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 21 сентября Ростов-на-Дону и Горловку связали новым автобусным маршрутом. Об этом говорится на странице в VK министерства транспорта Донецкой Народной Республики.
Рейсы следуют через Енакиево, Ждановку, Кировское, Шахтерск, Торез и Снежное. Поездки выполняются ежедневно.
Время отправления: Горловка - 6 часов, Енакиево - 6:30, Ждановка - 7 часов, Кировское - 7:20, Шахтерск - 7:50, Торез - 8:15, Снежное - 8:40. Прибытие на автовокзал в Ростов-на-Дону - 13:30.
Уточнить информацию и приобрести билеты можно в кассах автостанций предприятия «Автовокзалы Донбасса» или на сайте компании, добавили в Минтрансе ДНР.
Напомним, ранее в Ростовской области внесли изменения в работу такси.
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