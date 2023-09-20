В Ростове-на-Дону сообщили о нехватке 1000 водителей общественного транспорта

Недовыпуск машин связан с нехваткой кадров на маршрутах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На общественном транспорте Ростова-на-Дону сейчас работают 1042 водителя, не хватает еще более 1 тысячи специалистов. Об этом газете «Молот» сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова.

- Недовыпуск подвижного состава вызван дефицитом кадров в транспортных предприятиях. Наиболее острую нехватку работников отмечают в трех АТП, где обеспеченность водителями составляет менее 45 %, - прокомментировала Мария Петрова.

Напомним, в апреле 2023 года дефицит водителей на ростовских маршрутах составлял 49 %, в июле сообщалось о сокращении показателя до 42 %.

Ранее власти уже обсуждали возможность трудоустройства приезжих специалистов из Кыргызской Республики. Также с недостатком водительского состава предлагали бороться с помощью социальных гарантий.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в регионах страны.

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