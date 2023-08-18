Власти Ростова-на-Дону договорились о трудоустройстве водителей из Киргизии

Сейчас в донской столице сохраняется дефицит водителей общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону и представительство Минтруда Кыргызской Республики обсудили возможность трудоустройства приезжих водителей на маршруты общественного транспорта донской столицы.

Вопрос совместно рассмотрели директор дептранса Ростова Вадим Шкабарня и заместитель руководителя представительства Минтруда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в России Майрам Мамбутови.

В ходе встречи говорили о перспективах для специалистов, режиме работы и социальных гарантиях. В итоге представители Кыргызской республики выразили заинтересованность.

- Было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве, - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, сейчас в донской столице сохраняется дефицит водителей общественного транспорта. В апреле 2023 года он составлял 49 %. После этого, уже в июле, ростовские власти сообщали о планах по сокращению дефицита до 42 %.

Накануне с дефицитом водителей предложили бороться с помощью социальных гарантий - было озвучено предложение по утверждению льготной ипотеки для молодых водителей.

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