Власти Ростовской области сообщили о решении проблемы с дефицитом топлива

Поставки на АЗС выполняются регулярно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области решили проблему с нехваткой моторного топлива, сейчас на АЗС имеются все марки бензина и дизеля. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

- Заправки работают стабильно. Отмечается периодически повышенный спрос вдоль М-4 «Дон», а также в отдельных населенных пунктах. Вопрос решается оперативно, организуется подвоз. Обеспеченность дизелем в некоторых точках составляет один день, - прокомментировал Андрей Савельев.

Напомним, увеличение спроса на АЗС отметили в конце августа 2023 года. Тогда ситуацию объяснили перебоями поставок из-за планового ремонта Астраханского газоперерабатывающего завода и сезонным увеличением потребления топлива.

- В настоящее время поставки выполняются регулярно. Все нефтебазы области имеют достаточный запас топлива, - подчеркнул Андрей Савельев.

Добавим, ранее обращения по поводу цен на АЗС поступили в ФАС и Генпрокуратуру.

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