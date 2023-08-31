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НовостиЭкономика31 августа 2023 10:43

Цены на бензин и дизель в Ростовской области снова возросли

Нового максимума достигли цены на АЗС в Ростовской области
Ангелина СКИБА
По стоимости бензина и дизеля Ростовская область остается на четвертом месте в ЮФО

По стоимости бензина и дизеля Ростовская область остается на четвертом месте в ЮФО

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области снова изменились цены на бензин и топливо. Об этом можно судить по данным Росстата за середину и конец августа 2023 года.

По состоянию на 28 августа, общая средняя стоимость бензина в регионе составила 57,02 руб. Этот же показатель 14 числа фиксировали на уровне в 55,92 руб.

Повышение цен на АИ-92 в указанные сроки обозначилось в пределах от 51,24 руб. (за 14 число) до 52,30 руб. (за 28 число), на АИ-95 - от 56,90 до 58,10 руб., на АИ-98 и выше - от 65,72 до 66,72 руб.

За дизельное топливо 14 августа платили 57,51 руб., 28 августа - 60,96 руб.

Добавим, по стоимости бензина и дизеля Ростовская область остается на четвертом месте в ЮФО после Севастополя, Крыма и Адыгеи. Рост цен на 0,56 руб. отмечается также в целом по России.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что временное отсутствие топлива на некоторых заправках «Газпрома» связано с плановым ремонтом на газоперерабатывающем предприятии, которое должно выполнять отгрузку для АЗС.

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